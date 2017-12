Câmara aprova duas novas universidades federais em Goiás

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na tarde desta terça-feira, projetos de lei que criam duas novas universidades federais em Goiás. Os projetos, do Executivo, desmembram os câmpus de Catalão (PL 5271/16) e Jataí (PL 5275/16, que atualmente fazem parte da estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG). A proposta segue agora para apreciação no Senado.



Articulador da aprovação na Câmara, o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) diz que a bancada goiana abraçou o projeto e dá como certa a aprovação no Senado. "Foi muito importante porque era um desejo já antigo. São câmpus com mais de 30 anos, já consolidados. Com mais de 30 cursos e mais de 10 mil alunos somadas as duas unidades, e já estava mais do que na hora de serem transformadas em universidades, com sua autonomia financeira e administrativa. Isso potencializa o desenvolvimento dessas unidades", diz o pemedebista.

Caso passe pelo crivo dos senadores, as duas instituições terão a Universidade Federal de Goiás como tutora durante um período de transição. O reitor da UFG, Orlando do Amaral, comemorou o importante passo em direção à autonomia das unidades. "Foi um pleito das comunidades de Catalão e Jataí iniciado em 2015. Isso porque elas cresceram muito e acreditam que esse seja o melhor caminho, com independência para crescer ainda mais", disse em entrevista ao POPULAR.

Para o reitor, o trâmite no Senado deverá ter mais celeridade. Orlando cita que outros Estados contam com mais de uma universidade federal. "Isso dará mais relevância a Goiás, na educação superior e também para as regiões Sudeste e Sudoeste do Estado."