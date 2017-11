Buraco na pista pode interditar Ponte do Rio Tesoura no norte de Goiás

As chuvas dos últimos dias causaram o surgimento de um buraco em uma das vias da pista que fica sobre a Ponte do Rio Tesoura, na GO-164, em Nova Crixás, na região Norte do Estado.

Segundo o cabo da Polícia Militar Rodoviária, Victor Hugo Mascarenhas da Paixão, por enquanto o buraco está no meio da via, que é simples, caso ele se amplie corre o risco do trecho ser interditado nos dois sentidos. “Ontem (sábado, 18) os policiais rodoviárias da barreira colocaram pedras para tentar diminuir o impacto quando os carros passarem e evitar acidentes”, explicou o militar.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela pista, visto que, não dá para fazer um desvio. Ainda de acordo com Victor Hugo continua chovendo na região.