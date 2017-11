Buraco em canteiro de obras do BRT causa transtornos

Paralisadas desde julho deste ano, as obras do BRT (Bus Rapid Transit) têm causado transtorno em diversos pontos da cidade. Um desses pontos encontra-se na Avenida 4ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, onde moradores e comerciantes reclamam de um buraco deixado no local que tem acumulado água da chuva, local propício para reprodução do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da ...