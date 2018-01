BRT: Prefeito de Goiânia e ministro das Cidades anunciam retomada das obras, mas não definem data

Atualizada às 11h20

Em reunião nesta manhã, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy (sem partido), e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), acordaram em encontrar uma solução para a retomada das obras do BRT (Bus Rapid Transit) Norte-Sul, em Goiânia. Baldy afirmou que as obras serão retomadas nos próximos dias, mas não definiu uma data. Também participaram da reunião o deputado federal Daniel Vilela (MDB), o presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Gilberto Occhi, a superintendente da CEF em Goiás, Marise Fernandes de Araújo, e auxiliares da Prefeitura e do Ministério. No geral, serão necessários 10 dias para fechar o acordo de retomada, que será feito junto ao Ministério Público Federal (MPF).

Foi decidido que o projeto será retomado dentro do programa Avançar, do governo federal, mas ainda não possui data definida para o início do serviço. "Não faltará recurso do governo federal para atender as obras do BRT de Goiânia, de acordo com os contratos que estão vigentes, para que a população seja servida por esse modal", declarou Baldy em coletiva de imprensa. O acordo entre Ministério e Prefeitura fechado nessa manhã é a liberação política para que as partes possam negociar, tecnicamente, o que precisa ser feito e, só assim, retomar a construção do corredor que vai do Terminal Recanto do Bosque, na Região Norte, até o Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a prefeitura, a reunião desta segunda foi uma iniciativa do Ministério das Cidades para discutir medidas para destravar as obras do BRT em Goiânia, paralisadas em julho do ano passado após a CEF deixar de repassar os recursos do financiamento por apontamentos de feitos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU) em relação à licitação, feita em 2013. Na época, os órgãos apuraram que havia divergência de preços em itens do contrato, tanto para baixo quanto para cima, mesmo que o valor global estivesse até 30% abaixo do que o estimado no processo licitatório. Ocorre que há uma política interna da CEF para que todo o contrato seja inteiramente dentro dos preços, item por item, e então houve o impedimento dos repasses.

Na semana passada, os técnicos envolvidos com a obra já haviam se reunido, no Ministério Público Federal (MPF), com o procurador Hélio Telho. Segundo fontes ouvidas pelo POPULAR, a reunião foi técnica e discutiu soluções, sem apontar culpados pelo entrave contratual. Tecnicamente, o problema continua sendo este, mas já há o entendimento da instituição financeira de que basta uma ordem do Ministério das Cidades para o retorno dos repasses. “Acredito que o ministro, que ligou para marcar a audiência com o prefeito Iris Rezende, venha trazer uma solução”, afirmou a procuradora-geral do município, Anna Vitória Gomes Caiado em matéria publicada no último sábado (27).