BRT parado mais 40 dias

Apesar de reunião entre o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o prefeito Iris Rezende para retomada, ainda há entraves burocráticos e também práticos

Marcello Dantas

Com o bloqueio do trânsito, veículos transitam entre os blocos amarelos do BRT Norte-Sul. Obra teria o custo atual de cerca de R$ 300 milhões