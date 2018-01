Briga entre torcedores do Vila e do Goiás deixa um ferido em Goiânia

Um homem foi baleado no Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário na tarde deste domingo (21), em uma suposta confusão entre torcedores do Vila Nova e do Goiás. A vítima seria um torcedor do time Colorado e, de acordo com informações preliminares, o crime aconteceu no mesmo momento em que os dois clubes disputavam o clássico, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada do Goianão.

O homem, que não teve a identidade revelada, estava dentro do terminal quando um veículo com torcedores do Goiás estacionou na entrada do local. Os ocupantes atiraram contra os torcedores do Vila e eles revidaram. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde e após atendimento liberada.