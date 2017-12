Um idoso de 59 anos morreu após ser esfaqueado pela esposa, de 60, após uma discussão. O crime aconteceu na casa do casal, em Itumbiara, na região sul do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria chegado em casa embriagado e tentado agredir a esposa. Com medo, a mulher se trancou no quarto do casal, mas o homem insistiu na perseguição. A mulher, então, pegou uma faca e acertou o peito do marido.

A Polícia Civil investiga o caso.