Briga em família termina com homem morto a facadas em Aparecida de Goiânia

Um homem foi morto a facadas após agredir uma mulher na noite de hoje (22) no setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a mulher teria sido agredida pelo cunhado da filha após uma discussão.

O marido da vítima ficou com raiva ao ver a esposa sendo agredida e realizou vários golpes de faca contra o homem. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos. O homem suspeito pela morte do agressor está foragido. A mulher está no 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.