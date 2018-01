Briga em elevador termina com guarda baleado no litoral de São Paulo; veja vídeo

O sistema interno de segurança de um prédio residencial de Praia Grande, litoral de São Paulo, registrou a briga entre quatro homens na noite de domingo (31). No vídeo, é possível ver que o desentendimento começou quando um grupo de pessoas impediu o fechamento da porta, e um turista acabou por balear um guarda que estava à paisana. O homem foi socorrido e passa bem.

Segundo informou a Polícia Militar ao G1 Santos, o guarda, de 34 anos, estava de folga e foi atingido na coxa durante a confusão após sua arma cair do chão. O jovem de 21 anos, de Jundiaí, se apossou da pistola calibre 380 para ameaçá-lo. As outras pessoas saíram do elevador, enquanto o turista continuou com a arma em punho, ao lado do agente.

O guarda foi levado ao Hospital Irmã Dulce, onde retirou o projétil, sem risco de morte. Apesar de detido e levado a Delegacia Sede de Praia Grande, o turista foi liberado ao negar a autoria do crime – de acordo com a polícia, o vídeo é inconclusivo para provar a autoria do tiro.

