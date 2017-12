Bonecas, roupas e até uma namorada são pedidos feitos em abrigo de idosos em Goiânia

O Natal está chegando e muita gente aproveita as economias para realizar algum desejo que não conseguiu ao longo do ano. Algumas pessoas têm sonhos ambiciosos. Outras, almejam coisas simples, mas precisam de ajuda para realizá-las. É o caso dos 36 vovôs e das 32 vovós do Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, na Vila Americano do Brasil, em Goiânia.

A instituição está repetindo uma campanha realizada ano passado nas redes sociais que sensibilizou os internautas. Os idosos foram fotografados segurando uma plaquinha com seus nomes e o que gostariam de ganhar do Papai Noel. O que mais chama a atenção é a simplicidade dos desejos. Roupas, bonecas, sapatos e até um carrinho de supermercado estão entre os pedidos.



Dona Alice, 72 anos, quer um sutiã novo, “com bojo”, ressalta. Seu Adevir, 81, pede um banquete com arroz Maria Isabel para todos os amigos do abrigo. Vaidosa, Maria Vilma, de 80, diz que precisa de uma sandália nova e esmalte vermelho para manter as unhas bem bonitas. Adelina, 69, tem paixão por livros de poesias e romances e sonha com novos exemplares de um de seus autores preferidos, Olavo Bilac. Maria José de Jesus e Joana D’Arc da Silva querem bonecas. Seu João Duarte, de 77 anos, sonha mais alto: quer começar o ano a lado de uma namorada “bem bonita”. Que tal se candidatar ao posto?



A campanha já está no ar e os presentes podem ser entregues pessoalmente na sede do abrigo. “Além da alegria que proporciona aos idosos, a campanha também desperta a cidadania”, frisa o presidente da casa, o confrade Florentino Luiz Ferreira. Segundo ele, a instituição só funciona porque tem o apoio da comunidade, que corresponde muito bem a todas as campanhas. “No próximo dia 22 de dezembro será realizado um almoço oferecido pela comunidade com a participação das famílias dos idosos.”



Além dos presentes destacados nas plaquinhas, o abrigo também precisa de roupas, calçados, alimentos, produtos de limpeza, fraldas geriátricas e itens de higiene pessoal.



De acordo com Isoleta Dilza Quintino, assessora de captação de recursos, a casa, que sobrevive apenas de doações e de parte da aposentadoria dos idosos, está endividada, e, por isso, a importância da solidariedade. As doações podem ser feitas presencialmente ou através de depósito bancário: Banco Itaú, agência 9238, conta corrente 50000-4. “Doe e contribua para a manutenção do abrigo. Aqui os velhinhos são felizes e se sentem em casa.”