Bombeiros vistoriam pontos de alagamentos em Pirenópolis e Corumbá

O Corpo de Bombeiros vistoriou pontos de alagamento em Pirenópolis e Corumbá de Goiás, na manhã desta segunda-feira (11). O Rio das Almas, que passa pelas duas cidades turísticas, apresenta um forte cheia por conta das chuvas que caíram neste fim de semana no Estado.

O tenente do Corpo de Bombeiros Thiago Wening contou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite para o comando da Defesa Civil alertas que são enviados para a corporação fazer o monitoramento. “Estamos desde o início da manhã monitorando os pontos. As equipes já visitaram Pirenópolis, Cocalzinho, Salto de Corumbá e outros locais. O Rio das Almas está sendo monitorado de 2 em 2 horas. Não houve transbordo da calha na cabeceira do rio. Está tudo dentro do previsível”, pontou.

Em Pirenópolis, a chuva forte encheu o Rio das Almas. Na região das pedreiras, o Rio quase ultrapassou o limite da ponte. #chuvas #Pirenópolis Hoje em Pirenópolis, região das pedreiras. Com chuva forte, o Rio das Almas quase passou por cima da ponte. Uma publicação compartilhada por O Popular (@jornal_opopular) em Dez 10, 2017 às 1:26 PST

Em relação ao Rio das Almas, o militar explicou que o rio está sendo monitorado de duas em duas horas e atentou para o detalhe que a calha na cabeceira não transbordou. “Para hoje a previsão é de chover 80 mm, mas até o momento não choveu nada”, afirmou o tenente.

Em relação a Corumbá, Wening contou que toda a cidade, incluindo os imóveis, foram monitorados e não foi identificado pontos de risco.

WhatsApp

Fotos de uma granja destruída pelas chuvas e que seria de Corumbá de Goiás estão circulando em grupos de conversas em um aplicativo de mensagens. Wening explicou que as imagens não são do município. “Percorri toda a cidade hoje e constatamos que não há granja de suínos na cidade. A informação, preliminar, é que isso ocorreu em 2016 em Minas Gerais.

Alerta

Wening orienta a população para que quando começar a chover forte em locais que já possuem alerta para alagamentos os pedestres, ciclistas e motociclistas evitem transitar e busquem rotas alternativas. “A orientação é não ficar embaixo de árvores, evitar áreas abertas, o descarte de lixo em locais indevidos como perto de bocas de lobo e nascentes. E em caso de emergências acionar o 193”, completou o tenente.