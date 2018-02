As buscas pelo corpo de uma vítima de afogamento na Cachoeira das Pedras, em Colinas do Sul, foram retomadas na manhã desta terça-feira (13). Bombeiros Militares de Niquelândia e Anápolis estão empenhados na operação.

O acionamento foi no início da noite de ontem (12), quando testemunhas relataram que a vítima, um homem de 30 anos, mergulhou no local e não foi mais visto. Ele estava com um grupo de amigos em uma área particular.