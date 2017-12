Bombeiros resgatam menina que ficou presa em banheiro de apartamento em Goiânia

Uma menina de 1 ano e 3 meses foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (24), do banheiro de um apartamento no 6º andar, no Jardim América, em Goiânia.

De acordo com os bombeiros, por volta das 10h, a corporação foi acionada pela mãe da vítima, que ficou presa no banheiro quando abriu uma gaveta que impediu a abertura da porta pela parte externa.

Quando os bombeiros chegaram no local, optaram por usar técnicas de salvamento em altura, onde um especialista desceu do apartamento do 7º andar e entrou no banheiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina foi resgatada cerca de 30 minutos depois e sem ferimentos. Os pais não contiveram as emoções ao reaver a filha e agradeceram aos bombeiros.

A família ainda presenteou a corporação com uma imagem de Nossa Senhora, que estava com a menina desde o seu nascimento.