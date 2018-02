Bombeiros lançam operação Carnaval

Durante os dias que antecedem e durante a festa de carnaval os Bombeiros estarão com reforço nas principais cidades turísticas de Goiás. A intenção é reduzir, principalmente o número de afogamentos. Em 2017 foram três casos e no ano anterior, cinco. Além desse trabalho, os militares da corporação vão fazer trabalho de educação com os turistas. A operação carnaval será iniciada na sexta, mas o evento de lançamento está marcado para a manhã dessa quarta-feira, no 1º Batalhão Bombeiro Militar, no Setor Central, em Goiânia.

A experiência dos anos anteriores mostra que quase todas as mortes nos balneários poderiam ter sido evitadas, já que a causa da maioria dos afogamentos é a imprudência da vítima ou de alguém que a acompanhava. O perfil das vítimas de afogamento é jovem, do sexo masculino, de 14 a 21 anos. Boa parte consome bebida alcoólica antes de entrar na água ou não respeita faixas de contenção.

Também serão distribuídos flyers com dicas de segurança, realizadas palestras educativas nas escolas, aulas práticas sobre prevenção de afogamentos para o público externo, orientações aos turistas, sinalização com placas para avisar local de risco de afogamento, delimitação de área de banhistas nos principais rios e lagos, além de campanha educativa em redes sociais e rádios com áudios e vídeos sobre cuidados com afogamentos.

Coordenador da operação, tenente coronel Michelssen Rodrigues de Faria diz que o foco é orientar os foliões sobre pequenos cuidados que podem evitar grandes tragédias. Ele destaca que os bombeiros militares serão distribuídos em postos avançados montados à beira de lagos, represas e rios, onde se observa uma grande concentração de turistas.