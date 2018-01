Bombeiros fazem rescaldo no depósito da Padaria Maná, em Goiânia

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam o trabalho de rescaldo do incêndio que atingiu e destruiu o depósito da panificadora Maná, no Setor Nova Suíça, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (3). A ação é realizada para evitar o surgimento de novos focos.

Segundo o tenente-coronel e assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Fernando Augusto Caramaschi de Melo, 15 bombeiros, seis viaturas e 13 mil litros de água foram utilizados no combate às chamas. O fogo, de acordo com funcionários, começou por volta das 13h em um local utilizado para guardar embalagens.

Ainda de acordo com Caramaschi, peritos estão no local e tentam identificar o que causou o incêndio. Em relação, ao comprometimento da estrutura, o militar explicou que é necessária uma nova vistoria para avaliar os danos.