Bombeiros encontram corpo de empresário desaparecido no Lago Corumbá IV, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros de Luziânia encontrou o corpo do empresário de 32 anos que estava desaparecido desde a tarde de terça-feira (13) no Lago Corumbá IV, na região do Entorno do Distrito Federal. As buscas duraram cerca de 17 horas e a vítima estava a 12 metros de profundidade. Segundo testemunhas, o homem teria ingerido bebida alcóolica antes de entrar no lago para tentar salvar uma lancha. A embarcação estava sendo levada pela correnteza quando a vítima tentou segurá-la, mas não conseguiu entrar no veículo e nem mesmo nadar até a margem, sofrendo afogamento.

Este é o segundo caso de resgate no mesmo Lago Corumbá IV desde o início da semana. Na segunda-feira (12), nas proximidades de Alexânia, um pescador de afogou depois de cair na água ao realizar uma manobra brusca na embarcação que estava. Ele não utilizava nenhum equipamento de segurança durante a pesca e o resgate durou cerca de 5 horas. Neste recesso de carnaval, Goiás teve uma alta nos casos de afogamento, sendo 7 vítimas levadas a óbito entre sábado (10) e terça-feira (13).