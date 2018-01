O Corpo de Bombeiros controlou na tarde deste sábado (13), um incêndio em uma mansão no Residencial Araguaia, no Alphaville Flamboyant, em Goiânia.

Segundo a corporação, não havia ninguém em casa e as causas ainda são desconhecidas.

A reportagem entrou em contato com a Central de Segurança do condomínio e foi informada que eles não poderiam passar informações sobre acontecimentos dentro do local.