Bombeiros continuam combate a incêndio no Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia

Doze viaturas e um helicóptero do Corpo de Bombeiros continuam no combate ao incêndio que atinge a vegetação do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia, às margens da BR-060, na tarde desta quinta-feira (7).

Segundo a corporação, a equipe usa água e abafadores para controlar a queimada, que já consumiu boa parte da pastagem.

Ainda segundo os bombeiros, apesar da situação, a fumaça não atrapalha mais a visibilidade na BR-060. Ainda não há previsão de quando o trabalho será totalmente concluído.

BR-060

Em Rio Verde, o Corpo de Bombeiros também combate um incêndio de grande proporção que atinge a vegetação às margens da BR-060. A corporação informou que duas viaturas estão no local.

Os bombeiros disseram ainda que apesar do incêndio a fumaça não invadiu a pista. Ainda não informações sobre o que teria provocado o fogo.