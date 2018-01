Bombeiros combatem incêndio no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia

Atualizada às 19h16 - 26/01/2018

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira (26) para combater um incêndio em um apartamento do Condomínio Residencial Gran Olympus, na Avenida Bela Vista, no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Cinco viaturas atenderam a ocorrência, que foi controlada em aproximadamente uma hora.

Informações preliminares dão conta de que o fogo se propagou após uma briga entre o casal que mora no segundo andar do imóvel. Um homem de 34 anos foi preso e foi encaminhado ao 1º Distrito Policial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo provocou danos em pelo menos quatro apartamentos, mas ninguém ficou ferido.Os moradores estão autorizados somente a entrar no local para retirar seus objetos até que o laudo do engenheiro calculista seja realizado.