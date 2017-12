Bom velhinho é alvo de pedradas por crianças

O caso aconteceu na cidade de Itatiba, região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo, no último domingo (10). Durante o desfile de natal pelo bairro Porto Seguro, o Papai Noel foi surpreendido pelas pedradas vindas de crianças com idades entre 9 e 12 anos.

Os ataques aconteceram porque o bom velhinho não tinha mais doces para distribuir. Segundo membros da equipe as crianças corriam atrás do trenó jogando as pedras e xingando.

Esta não foi a primeira vez que o grupo foi atacado e por isso as visitas ao bairro haviam sido suspensas nos últimos quatro anos. "Eu acho uma sacanagem, porque a gente vai raras vezes para os bairros e quer ver o pessoal se divertir, é muito chato", completou o membro da equipe.

Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.