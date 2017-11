Bloqueio em portas de distribuidoras já compromete abastecimento de postos no interior de Goiás

O bloqueio na portas das 23 distribuidoras da Grande Goiânia, incluindo a de Senador Canedo, já reflete em postos de combustíveis também no interior.

A reportagem entrou em contato com vários estabelecimentos e uma atendente do Posto Avenida, em Itaberaí, que pediu para não ser identificada, contou que no estabelecimento o diesel acabou no início da manhã, a gasolina está quase finalizando e eles terão somente etanol para oferecer aos consumidores.

Ainda de acordo com a funcionária, a fila no local está imensa e não há previsão de quando ocorrerá o abastecimento dos tanques, visto que o caminhão está parado na porta de uma distribuidora em Senador Canedo desde segunda-feira (13).

