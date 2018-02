Bloco da Alegria dá início ao Carnaval 2018 na cidade de Goiás

O Carnaval 2018 na cidade de Goiás teve início oficial na tarde desta sexta-feira (9) com a saída do Bloco da Alegria do Setor Rio vermelho. De lá, diversos foliões partiram em direção à Praça de Eventos, onde a festa continua.

No ponto de início, em frente à Associação Dom Helder Câmara, o funk ditava o ritmo. O batidão só foi interrompido por outro: o de tambores da Mocidade Independente do João Francisco, que guiou os festeiros até o próximo destino.

Cabelos e barbas pintados de loiro era a moda entre os rapazes, muitos dos quais sujos por uma mistura de água com tinta que jogavam uns nos outros. Nas garotas, muito glitter e roupas coloridas. O mais comum, no entanto, era se deparar com papéis invertidos: homens usando roupas atribuídas a mulheres e vice-versa. Topar com pessoas trajando apenas roupas íntimas também não era motivo de estranheza.

O que mais chama atenção na festa é a pluralidade: pessoas de todas cores e idades, sozinhas ou acompanhadas, celebram a chegada do Carnaval.

Nesta sexta, a festa na cidade foi garantida ainda por um show de Ruth Castro e Caio Nunes na Feira da Lapa e por um evento de som mecânico na Praça do João Francisco.