Blecaute e falta de água causam transtornos em Aruanã no carnaval

Atualizada às 20h57 de 12/02/2018

Moradores e turistas de Aruanã, no Noroeste goiano, reclamam da falta de energia elétrica e do abastecimento de água desde domingo (11). Um apagão ocorrido por volta das 22h de ontem deixou a cidade inteira no escuro. Pessoas que estão no local contaram à reportagem que, durante a tarde, o fornecimento de energia estava oscilante. Perto do fim da noite, porém, houve o blecaute, que perdurou até cerca de 2h da madrugada.

Um morador, que não quis se identificar, afirmou que problemas tanto de queda de energia quanto de falta de água são recorrentes em feriados e fins de semana movimentados. “Imagino que seja pela superlotação. Chegou a noite e todo mundo estava querendo tomar banho ou usando ventilador e ar condicionado. Falta um pouco de estrutura”, avaliou.

A Saneago informou, por meio da assessoria de imprensa, que houve um rompimento de adutora no município, o que comprometeu o abastecimento. Técnicos da companhia trabalham nesta segunda-feira (12) para recuperar o sistema e a normalização do abastecimento deverá ocorrer no período da noite.

O POPULAR entrou em contato com a Cel e, por meio de nota, a empresa disse que o o fornecimento está normalizado. "Uma falha na rede de distribuição ocasionou a interrupção no serviço entre às 21h30 e 23h30 de ontem (11). A distribuidora acrescenta ainda que equipes estão trabalhando para garantir a confiabilidade do fornecimento de energia na região".