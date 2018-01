BID monitora a situação

A situação de tudo o que foi construído no Puama é monitorada a cada ano pelo BID, conforme o contrato de financiamento da obra. Os gestores recebem cartas com pedidos de relatórios com fotos sobre a situação do parque, que são passados a cada pasta responsável por cada unidade. No passado, por exemplo, os relatórios foram vistos como em desconformidade depois de uma inspeção...