BH pagou R$ 100 mil para ter fuga facilitada no semiaberto, diz Polícia Civil de Goiás

Titular da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a delegada Myrian Vidal diz haver evidências de que Stephan de Souza Vieira, conhecido como BH, pagou R$ 100 mil para ter a fuga facilitada da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, no dia 6 de novembro do ano passado.

O traficante é apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Goiás e foi recapturado na manhã deste domingo (7), em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Transferido para o Estado durante a noite, ele está preso no Núcleo de Custódia, também na região metropolitana da capital.

Após ser recapturado, o traficante negou à polícia o pagamento da quantia para deixar o Semiaberto, assim como a relação com o CV. A delegada, no entanto, diz estar comprovada a liderança dele na facção criminosa em Goiás. Myrian também afirma que a investigação da Draco continua para identificar os envolvidos na fuga. "Temos a certeza de que realmente houve esse crime (corrupção ativa). O BH pagou uma quantidade elevada para sair do sistema. Agora, buscaremos esclarecer quem foi o responsável", explicou a titular da Draco.

Stephan foi preso em uma cobertura de luxo no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. BH usava uma carteira de identidade com nome de Gabriel. De acordo com a delegada, ele não ofereceu resistência, mas a mulher dele, que não portava documentação falsa, tentou impedir a prisão.

O casal estava em uma cobertura de um condomínio de alto padrão, de frente para o mar, há pouco mais de um mês. Recentemente, o criminoso comprou um carro, Hyundai Ix35, que está em nome de uma mulher que, segundo a delegada, é esposa de um grande traficante carioca. "Isso demonstra a ligação dele com o tráfico no Rio", diz.

Da cidade fluminense, BH continuava comandando o tráfico de drogas em Goiás. Segundo a delegada Myrian Vidal, um caderno que servia para o registro de anotações da contabilidade do crime foi encontrado no local. Nele, foram encontradas anotações com os nomes de traficantes do Estado, também investigados pela Polícia Civil de Goiás.