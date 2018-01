BH é interrogado no Núcleo de Custódia em Aparecida de Goiânia

Foi interrogado formalmente na manhã desta terça-feira (9), no Núcleo de Custódia, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, o traficante Sthephan de Souza Vieira, o BH. À delegada Myrian Vidal, titular da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), BH negou que tenha ligações com facções criminosas ou que tenha responsabilidade nas rebeliões nas unidades prisionais goianas nos primeiros dias de 2018.

BH, que cumpria pena na Penitenciária Odenir Guimarães, ganhou em agosto do ano passado o benefício para o regime semiaberto, mas ao ser colocado num galpão de trabalho, ele fugiu da unidade. Investigações da Draco revelam que ele pagou R$ 100 mil pela fuga. No domingo ele foi localizado em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde continuava traficando.

Tanto familiares de presos quanto agentes penitenciários apontam BH como um dos homens de Iterley Martins de Souza, megatraficante em Goiânia, preso atualmente no presídio federal de Campo Grande(MS). Ambos seriam vinculados à facção Comando Vermelho. BH teria participado, em fevereiro de 2017, da morte de Thiago César de Souza, o Topete, rival de Iterley no negócio do tráfico na capital, e ligado ao Primeiro Comando da Capital.

Foram membros do PCC e aliados de Topete que iniciaram a rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto no primeiro dia do ano que resultou em nove mortes e 14 feridos. Conforme a delegada, no depoimento desta manhã, BH contou que recebeu uma “camisa de amarelinho”, para realizar trabalho interno na unidade e, ao perceber que dava para ir embora, 'fugiu sozinho, negando que tenha sido ajustado qualquer valor para a fuga”.