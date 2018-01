Beneficiários do Bolsa Família terão prioridade nas matrículas em Cmei

O período de pré-matrícula para os alunos novatos dos Cmei e CEI da educação municipal terá início na tarde desta terça-feira (9). As crianças que forem beneficiárias do Programa Bolsa Família terão prioridade no acesso às vagas.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o objetivo é promover equidade no acesso à educação básica para famílias de baixa renda.

O sistema estará disponível a partir das 15 horas e as inscrições deverão ser realizadas por meio do site da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME).

Para as matrículas, os responsáveis deverão portar os seguintes documentos: certidão de nascimento do aluno, identidade do responsável, CPF do responsável, cartão de vacinação do aluno, comprovante de endereço (com CEP), declaração de transferência (quando necessário) e o número do NIS do aluno e do responsável, se houver.

É necessário ainda indicar três instituições diferentes e fornecer, também, um número de telefone próprio e um para contato, ambos deverão ter o DDD 62, porém, no ato do preenchimento da pré-matrícula, informar o número sem o código de área.

Entre os dias 17 e 22 de janeiro, o responsável deverá procurar a instituição selecionada para levar a documentação exigida e, assim, fazer a confirmação da matrícula.

Cerca de 8,6 mil vagas para a educação infantil e 11 mil vagas para o ensino fundamental aos alunos novos são disponibilizadas pela SME em 2018. As matrículas dos novatos das escolas começou no último dia 3 e também está disponível no site da SME.