Bebê que se afogou em balde, em Aparecida de Goiânia, está em estado gravíssimo

A menina de um ano de idade que se afogou em um balde, em Aparecida de Goiânia, na última segunda-feira (29), está em estado gravíssimo. Informações do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde a criança está internada, dão conta de que ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e respirando com ajuda de aparelhos.

O bebê se afogou em um balde com água e foi levada por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Buriti Sereno. Porém, devido ao estado de saúde, a menina precisou ser transferida em um helicóptero do Corpo de Bombeiros para o Hugol. O socorro contou com apoio do Samu.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a criança chegou a ter uma parada cardíaca e teve que ser reanimada pelos profissionais.