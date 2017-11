Bebê morre e família acusa hospital: 'O empurraram para dentro após verem o tamanho dele'

Um recém-nascido teria morrido após médicos o empurrarem de volta durante um parto normal depois de verem seu tamanho, denuncia a família de Andréa Marcilene Aires Garcia, de 22 anos.

Ao G1, a mãe de Andréa, Nilza Aires, relatou que o médico que fez o pré-natal havia indicado uma cesariana, mas na hora do parto os médicos do Hospital São Luiz, em Cáceres, no Mato Grosso, se recusaram e tentaram fazer parto normal. No entanto, ao verem o tamanho da criança, tentaram forçar o retorno dela ao útero para uma cesariana. O bebê morreu três dias após seu nascimento.

“A cabeça saiu, mas o corpo não. Colocaram uma enfermeira em cima dela para empurrar o bebê”, contou Nilza à publicação.

Os familiares da criança fizeram um boletim de ocorrência sobre o caso. O documento relata que o bebê teve uma parada cardíaca após o nascimento e foi encaminhado para a UTI neonatal do hospital, ficando internado por três dias.

“O pai da criança está com depressão. Estou tendo que cuidar da minha filha, pois foi um trauma para ela”, disse Nilza.

Ao G1, a assessoria jurídica do Hospital São Luiz informou que a unidade não tem conhecimento sobre o fato.