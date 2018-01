Bebê de 8 meses morre após motorista atropelar pedestres na Praia de Copacabana

Atualizada às 23h35

Pelo menos 20 pessoas foram atropeladas no calçadão da Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, por um motorista que perdeu o controle de seu veículo, por volta das 20h15 desta quinta-feira, 18, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães.

Um bebê de 8 meses, chamada Maria Louise, que foi uma das vítimas do atropelamento morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento. A informação foi confirmada por policiais que atuam no caso. A mãe da criança, Niedja da Silva Araújo,permanece internada em estado grave.

Além do bebê, cerca de 15 outras pessoas ficaram feridas - 12 delas levadas para o Hospital Miguel Couto, na Gávea.

O carro atravessou tanto a ciclovia como a calçada e só parou no início da faixa de areia. O motorista, que tentou fugir, foi detido e identificado como Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos. Ele foi levado para a 12ª DP (Copacabana) e disse que perdeu o controle do carro porque "apagou" após sofrer um ataque epilético.



O trânsito foi interrompido em duas faixas da Avenida Atlântica, no sentido Leme, no trecho próximo à Rua Figueiredo de Magalhães.



Os feridos receberam atendimento no próprio local e estão sendo encaminhados para hospitais da região pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).