Bebê de 7 meses é estuprada pela mãe e pelo pai em motel

Uma bebê de 7 meses foi resgatada em um motel pela Polícia Militar de Manaus após ser estuprada pelos próprios pais. O caso ocorreu na última quinta-feira (31), quando funcionários do estabelecimento ouviram o choro da criança e acionaram as autoridades. As informações são do Metrópoles.

Ao chegaram ao motel, os agentes encontraram a menina com a mãe e o pai dentro do quarto. “Uma camareira verificou a genitália da bebê, quando foi constatada certa vermelhidão na região, com indícios de estupro”, disse a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DCPA), Juliana Tuma.

Os pais da bebê, um médico peruano de 45 anos e uma mulher de 24, foram levados à delegacia. Já a criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde o estupro foi confirmado.

“Naquela tarde no motel, a jovem afirmou ter visto o parceiro assistir filmes pornográficos com as mãos nas nádegas da bebê, que estava despida. Ela argumentou que chegou a Manaus aos 15 anos para trabalhar como doméstica, na casa do médico, quando eles começaram a manter relações sexuais que, segundo ela, não eram consentidas. Quando engravidou, passou a nutrir um sentimento por ele e, por isso, nunca o denunciou”, disse a delegada.

A criança está agora sob proteção judicial. Já os pais foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável.