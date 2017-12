Bebê de 3 meses morre atropelado e motorista foge sem prestar ajuda

Um bebê de três meses foi atropelado e morreu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta sexta-feira, 1. Antonella Barbosa estava no colo de sua mãe, Daphine Barbosa, de 21 anos, quando foi atingida por um carro e não resistiu. Segundo familiares, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Pelas redes, familiares pediram ajuda para identificar o atropelador. “Ele tirou a vida de uma bebê de apenas três meses e nem se quer parou para socorrer, por pouco a mãe também morre. A mãe da neném perdeu o irmão a pouco mais de um ano, a vó da neném tinha ela como um consolo para suprir a dor da perda do filho e agora essa tragédia. Elas precisam de justiça, mesmo que isso não traga a Antonella de volta”, dizia o texto.

Por nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o carro já foi identificado. “Todas as diligências de polícia judiciária estão em andamento para que o caso seja resolvido com a maior brevidade possível”, divulgou a polícia. As investigações estão sendo feitas pela 72 Delegacia de Polícia (Mutuá).

Nas redes sociais, familiares e amigos de Daphine mudaram suas fotos de perfis para a imagem do bebê, com a descrição de “luto”.

Um familiar, Isabella Barbosa, publicou.“É com muita tristeza no meu coração que me despeço de você meu amor. Desde quando soube que você viria ao mundo meu coração se encheu de alegria, pois você era um presente enviado por Deus para alegrar nossa família. Não entendo os planos de Deus, ainda mais te fazer morrer dessa forma tão drástica, mas sei que está em um lugar melhor. Tinha dito ontem a sua mãe que iria te ver e vou mesmo só que não da mesma forma. Que Deus nos conforte, e preencha os nossos corações da alegria que você nos trazia”.

Uma amiga, Suzane Moraes, escreveu: “Forças Dada, que Deus conforte a ti e a todos da família. Estamos todos com você, estamos todos sentindo dor , e não vamos parar enquanto a justiça não for feita , esse infeliz vai pagar por levar a vida dessa princesa linda. Inconformada com isso , por que uma princesa tão linda meu Deus , um ser cheia luz , cheia de vida pela frente , tão amada ser levada assim dessa maneira bruta. Deus sabe de todas as coisas , só peço forças e consolo pela vida da mamãe e de todos”.