Bebê de 1 ano é internado após ingerir descolorante de cabelo em Goiás

Nesta sexta-feira (8), um bebê de 1 ano de idade foi internado após ingerir descolorante de cabelo, produto que é à base de amônia. O incidente ocorreu em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. As informações são do G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o bebê conseguiu abrir o produto e ingerir uma quantidade não identificada. Em seguida, a criança apresentou irritação e vermelhidão e a mãe chamou o socorro.

A menina estava agitada e chorando no momento em que os bombeiros chegaram. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento Infantil da cidade. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.