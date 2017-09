Bebê cai no chão após mãe dar à luz em pé no corredor de hospital

Francisca da Silva, moradora do Jardim Ingá, distrito de Luziânia, deu à luz em pé no corredor do Hospital Regional do Gama (HRG), e sua filha caiu no chão ao nascer, na madrugada desta quarta-feira (13).

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Francisca foi transferida do Hospital Regional do Jardim Ingá, já em trabalho de parto avançado e depois de sair da ambulância e esperar abrir a guia de atendimento, a menina nasceu e caiu no chão da unidade de saúde.

Segundo a Secretaria, as duas foram encaminhadas para atendimento no Centro Obstétrico, onde passaram por exames e o quadro clínico é considerado bom, mas não há previsão de alta para elas.

Quem estava no local, no momento do nascimento, diz que teve confusão no HRG. Lembrando que essa não é a primeira vez que uma situação dessa acontece nesse hospital. Em março de 2017, uma criança que estava enrolada à roupa suja foi derrubada na enfermaria, uma hora depois de nascer.

O avô da vítima, que registrou a ocorrência na delegacia, disse que a enfermeira não viu que a criança estava no meio dos panos e acabou jogando o recém-nascido no chão, junto com a roupa de cama.