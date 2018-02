Bebê abandonado em lixeira de Valparaíso recebe alta

O bebê recém-nascido que foi abandonado em uma lixeira de Valparaíso, entorno do Distrito Federal, no dia 13 deste mês, recebeu alta na tarde de ontem (23). O menino estava internado no Hospital Regional de Santa Maria e foi encaminhado para o abrigo municipal.

O bebê ficou internado por 10 dias e saiu do hospital pesando quase 2,5kg. Ele foi encontrado por um homem que passava pelo local e ouviu o choro.

O Conselho Tutelar informou que até o momento a mãe não foi identificada. Caso nenhum familiar apareça, o menino será entregue para adoção. A polícia segue investigando o caso.