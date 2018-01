A Avenida Anhanguera está congestionada na altura da Praça das Mães, no sentido centro, na capital, na manhã desta quinta-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma batida entre dois veículos deixou uma idosa de 90 anos levemente ferida. As causas do acidente ainda não desconhecidas.

Uma equipe dos bombeiros está no local e atende a mulher que teve escoriações no rosto. Agentes da Secretária Municipal de Trânsito (SMT) interditaram a rua e auxiliam os motoristas que trafegam pela região.