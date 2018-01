Batida entre carro e micro-ônibus mata um e deixa 22 feridos em Corumbá de Goiás

Uma colisão entre um micro-ônibus e um carro matou 1 pessoa e deixou 22 feridas, na zona rural de Corumbá de Goiás, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao acidente o trecho na BR-414 chegou a ficar interditado por cerca de 50 minutos, mas já foi liberado e o trânsito flui normalmente.

De acordo com a PRF, o condutor do VW/Gol puxava um reboque quando invadiu a pista contrária e bateu no micro-ônibus. O veículo levava moradores do município de Águas Lindas para tratamento em Goiânia. Com o impacto da colisão, o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local.

No micro-ônibus, 22 passageiros ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde em Anápolis.