Batida entre carro e carreta deixa motorista gravemente ferido no Setor Marista

O motorista de um carro ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na Avenida 85, com a T-55, no Setor Marista, na madrugada desta quarta-feira (22). A vítima ferida, de aproximadamente 40 anos, foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com vida e ferimentos graves depois de ter ficado preso em ferragens. O Batalhão de Trânsito da PM acompanha o caso, mas ainda não repassou informações sobre o motorista da carreta.