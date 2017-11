Batida entre carro e carreta deixa motorista da Uber gravemente ferido no Setor Marista

Atualizada às 9h49.

Um motorista da Uber, de 29 anos, ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na Avenida 85, com a T-55, no Setor Marista, na madrugada desta quarta-feira (22). A vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Familiares contaram para a reportagem do O Popular que a vítima trabalha como motorista da Uber há cerca de um ano e mora no Parque Amazônia. Ele conduzia um Chevrolet Corsa sedan, com placas de Goiânia, e subia pela Avenida 85, ao cruzar em um trecho que fica entre a T-55 e o início da Avenida 136 o semáforo estaria fechado para ele.

Ainda de acordo com o que testemunhas contaram aos familiares do motorista, a carreta saia da Avenida 136 cruzando a Avenida 85, entrando na T-55 e não houve tempo para que o motorista da Uber freasse. A vítima estava consciente no momento do resgate e pediu para que entrassem em contato com os seus familiares e avisasse sobre o acidente.

Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hugo após ser retirados das ferragens. A carreta bitrem graneleira é de uma empresa agropecuária de Pires do Rio e estava vazia. O motorista foi liberado e seguiu viagem. Já o Chevrolet Corsa foi retirado da via e trânsito flui normalmente no trecho.