O trânsito na Avenida Castelo Branco segue em meia pista, na manhã desta quarta-feira (20), no sentido Centro/Bairro São Francisco, em Goiânia. A interdição parcial ocorreu por conta de uma batida entre um caminhão e um carro, em frente ao Sest/Senat.

O carro parou debaixo do caminhão, na faixa da direita. O motorista do carro fugiu após o acidente. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) estão no local. Não há informações sobre feridos.