Batida entre bitrem e carro mata motorista no interior de Goiás

Uma colisão entre um bitrem carregado com farelo de soja e um Fiat/Uno deixou um morto e outro ferido na BR-364, na zona rural de Jataí, próximo a Mineiros, na região sudoeste de Goiás.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o caminhoneiro foi encaminhado para uma unidade de saúde de Jataí e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo informações da Central de Informações Operacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu por volta das 6h e chovia no momento do acidente. Com o impacto, a carreta tombou, a carga se espalhou e a via está totalmente interditada nos dois sentidos para limpeza. Ainda não há previsão para liberação do local.