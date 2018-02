Batida entre ônibus e caminhão deixa vários feridos na BR-020, em Formosa

Atualizada em 10h17.

Um acidente entre um ônibus e dois caminhões, na manhã desta quinta-feira (15), deixou pelo menos 30 feridos, na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, confirmou que há mortos, mas não cita a quantidade de vítimas. A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão de quando será liberada.

Segundo a corporação, o ônibus partiu ao meio devido ao impacto da colisão. Equipes dos bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás foram acionados, além do Distrito Federal. Sete ambulâncias, quatro viaturas de resgate e um helicóptero auxiliam no socorro das vítimas. A colisão ocorreu no quilômetro 45, entre os povoados de JK e Bezerra. A PRF informou que o local do acidente é de pista simples.