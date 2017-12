Base nacional curricular para educação básica é aprovada pelo CNE

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi aprovada na manhã desta sexta-feira, 15, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). O documento traça os objetivos de aprendizagem para todos os anos do ensino infantil e fundamental, em todas as áreas de conhecimento. As redes de ensino públicas e privadas devem agora elaborar seus currículos e implementar o que pede a Base a...