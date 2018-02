Bar em Minaçu sofre incêndio criminoso

Um bar e restaurante localizado na Vila Manchester, em Minaçu, foi incendiado na madrugada dessa sexta-feira (2). Por volta de 1h20, o dono do estabelecimento, Eloísio Rômulo foi avisado sobre o fogo por vizinhos. “Eles chamaram os bombeiros, que vieram rápido, mas o prejuízo estimado é de, pelo menos, R$ 30 mil”, ressalta. O ambiente era rústico e utiliza muitas madeiraA Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.

Imagens das câmeras de segurança do próprio bar mostram quando um homem a pé chega e coloca gasolina nas portas de madeira, depois ateia fogo e foge. Não é possível identificar a pessoa pelas imagens porque ele usa capuz. Mesmo assim agentes da Polícia Civil recolheram as imagens para análise. A perícia foi solicitada e vai ao local ainda essa tarde para colher mais evidências do crime.

O dono do bar disse que espera reabrir o bar parcialmente já na próxima quarta-feira, dia 7. Até que toda a reforma seja concluída, ele afirma que vai trabalhar em parte do espaço. “Amanhã mesmo (sábado) vamos fazer a retirada do entulho, do que foi queimado e começamos a nos organizar para reabrir na quarta. E a reinauguração deverá ocorrer o quanto antes possível.”

Eloísio mantém o bar há oito anos e disse não ter ideia de quem possa ter cometido esse ato. “Não temos inimizades, estamos aqui há muito tempo sem qualquer problema. Vamos esperar a investigação descobrir, mas enquanto isso vamos trabalhando, continuaremos com o bar e o restaurante aberto.”