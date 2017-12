Bandidos invadem velório, retiram caixão e ateiam fogo em corpo; veja vídeo

Cinco homens armados invadiram um velório em Fortaleza, retiraram o caixão do local e atearam fogo no corpo na noite desta terça-feira (26). De acordo com o jornal Tribuna do Ceará, o falecido era um jovem de 22 anos, identificado como Anderson Lima.

A Polícia Militar informou que uma das suspeitas é de que o crime foi cometido por um grupo criminoso rival ao de Anderson. Os familiares ficaram em choque e nada puderam fazer contra a situação — eles ainda foram ameaçados pelos homens armados. Um vídeo feito pelos suspeitos com o momento em que o caixão é incinerado foi compartilhado nas redes sociais.

ATENÇÃO: as imagens podem ser consideradas fortes para algumas pessoas.