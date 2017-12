Bandidos invadem usina e roubam 400 mil litros de etanol

Mais de dez homens armados invadiram uma usina de cana em Patrocínio Paulista, no interior, renderam 12 funcionários e fugiram levando oito caminhões carregados com etanol na madrugada deste domingo, 31. Isso após ficarem no local por mais de cinco horas enchendo os tanques e levarem também um carro da usina.

O roubo começou ainda na noite de sábado, 30, e segundo as vítimas, pode chegar a 20 o número de assaltantes. Os primeiros chegaram a pé e renderam os vigias que estavam na guarita da usina, a Cevasa, pouco depois das 22h. A partir daí, mais homens apareceram no local com rosto encoberto e abriram os portões para a entrada de oito caminhões, alguns com mais de um tanque.

Do local teriam sido roubados cerca de 400 mil litros de etanol, avaliados em quase R$ 1 milhão, além de um revólver e o colete de um vigia. Um carro levado do local foi localizado horas depois abandonado no município de Restinga, também no interior, ao lado da rodovia Cândido Portinari (SP-334).

Câmeras de segurança da usina foram danificadas pelos criminosos, mas teriam ficado algumas imagens do início da ação. Os funcionários ficaram amarrados durante o assalto e mantidos reféns em uma sala. O crime acabou descoberto somente na troca de turno da empresa e será objeto de investigação por parte da Polícia Civil.