Bandidos invadem cursinho e fazem arrastão

Dois homens encapuzados foram presos após invadirem um cursinho preparatório particular e fazer um arrastão. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (12) em Brasília. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a reportagem, os criminosos invadiram o local e prenderam dez pessoas em uma sala de aula. Eles levaram notebooks, celulares e dinheiro dos alunos. A PM foi acionada e conseguiu capturar os suspeitos com a ajuda do aparelho celular de uma das vítimas, que estava com o GPS ligado.

Os agentes também descobriram que o carro utilizado pelos criminosos durante a fuga foi roubado em Formosa (GO).