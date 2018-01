Bandidos explodiram um posto de atendimento do Banco Bradesco em Cumari, na região Sudeste de Goiás, na madrugada desta terça-feira (9). O grupo estaria armado com fuzis, mas não atiraram. Não houve feridos.

Segundo a Polícia Militar, os moradores contaram que um carro branco parou na porta do posto. Três homens desceram e explodiram o estabelecimento. No entanto, o trio não conseguiu levar nenhum valor, de acordo com a PM. Os suspeitos fugiram sentido BR-050.