Bandidos explodem caixas eletrônicos em Bom Jesus de Goiás

Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos de uma agência bancária em Bom Jesus de Goiás, no Sul do Estado, na madrugada desta quarta-feira (21). A Polícia Militar foi acionada pouco depois das 3h e fez o isolamento do local.

A agência bancária tinha quatro caixas eletrônicos, dos quais dois foram detonados. A Polícia Técnico-Científica esteve no local, assim como a Polícia Civil de Itumbiara, mas, até o momento, não há informações sobre a autoria do crime ou quantos bandidos participaram da ação.

Policiais militares estão em busca dos suspeitos na região.