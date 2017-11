Uma agência do banco Itaú foi alvo de bandidos na madrugada desta terça-feira (28), em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Após a explosão, portas de vidro e o teto ficaram destruídos.

Segundo a Polícia Civil, ainda não é possível afirmar se o bando conseguiu levar dinheiro. Uma perícia deve ser feita no local. Ainda de acordo com a polícia, o local está isolado e ninguém foi preso.